Синоптики попереджають про сильний туман на Київщині

У найближчу годину і до кінця доби 20 січня, вночі та вранці 21 січня очікується туман.

Синоптики попереджають про туман на Київщині. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Читайте такожНа Україну насуваються сильні 30-градусні морози «У найближчу годину з утриманням до кінця доби 20 січня, вночі та вранці 21 січня туман, видимість 200-500 м», - говориться в повідомлення.

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