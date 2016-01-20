Синоптики попереджають про сильний туман на Київщині

21:27, 20 січня 2016
Суспільство
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У найближчу годину і до кінця доби 20 січня, вночі та вранці 21 січня очікується туман.

Туман / flickr.com/photos/samv678

Синоптики попереджають про туман на Київщині.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 20 січня, вночі та вранці 21 січня туман, видимість 200-500 м», - говориться в повідомлення.

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