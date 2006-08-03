У Запорізькій області смертність вдвічі перевищує народжуваність

У 2006 році в Запорізькій області смертність вдвічі перевищила народжуваність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації, "в першому півріччі 2006 року на території регіону зафіксований показник смертності, що вдвічі перевищує показник народжуваності - 17,69 на 1000 населення". (Показник народжуваності за цей же період, за даними Запорізького облуправління охорони здоров`я, склав 8,86 на 1000 населення - УНІАН).

За інформацією прес-служби, основні причини передчасної смерті людей в Запорізькій області: хвороби органів кровообігу, злоякісні пухлини, нещасні випадки, травми і отруєння.