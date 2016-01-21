Гройсман прокоментував заочний арешт Джемілєва у Криму

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Абсурд" - перше, що мені спало на думку, коли дізнався про рішення окупаційної адміністрації Криму щодо заочного арешту народного депутата Мустафи Джемілєва", - написав спікер.

Він зауважив, що "людину, яка не зламалася під тиском репресивної машини КДБ, яка не зважала на заслання та табори, яка ставить справедливість вище за власне життя, намагаються залякати безглуздими рішеннями нелегітимної адміністрації".

Гройсман також висловив переконання, що скільки б подібних рішень не виносили окупанти щодо Джемілєва або інших громадян України, вони "не здатні заперечити простий факт, визнаний усім цивілізованим світом: Крим - це Україна!".

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Як повідомляв УНІАН, суд тимчасово окупованого Сімферополя заочно заарештував народного депутата України Мустафу Джемілєва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Джеміль Темішев.

За його словами, Джемілєв оголошений у федеральний розшук.

Раніше окупаційна влада Криму заборонила йому в’їзд на півострів на 5 років.