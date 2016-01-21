У МОЗ пояснили, чому не рекомендують носити маски під час епідемії грипу

Міністерство охорони здоров'я України не рекомендує людям носити маски.

Про це сьогодні в ході брифінгу в Києві заявила головний позаштатний епідеміолог МОЗ Ірина Колеснікова, передає РБК-Україна.

Як запевняють у відомстві, маски не захищають від вірусу грипу.

"Маска не є ефективною для здорової людини. Вона не захищає від зараження. Маска, звичайна хірургічна маска пропускає повітря, пропускає, відповідно, вірус. Вона може захистити, якщо хвора людина на себе надягне маску і буде спілкуватися з Вами... ці крапельки слизу, які містять вірус, будуть осідати на масці та затримуватися", - зазначила Колеснікова.

За її словами, захистити від вірусу грипу можуть респіратори. "Тільки респіратор може захистити", - уточнила головний позаштатний епідеміолог МОЗ.

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Своєю чергою, головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська запевнила, що можливі два способи уберегтися від грипу або його наслідків - це вакцинація або своєчасне звернення до медичного закладу.

"При грипі у нас є тільки дві можливості захиститися: вакцинація і специфічна терапія: максимум її ефективності - в перші 48 годин - дві доби", - сказала Голубовська.

За її словами, в Україні на сьогодні досить низький рівень вакцинації населення - лише три відсотки від загальної кількості. "На сьогоднішній день рівень вакцинації населення складає всього 3%, рівень вакцинації груп ризику - близько 20 відсотків", - наголосила головний позаштатний інфекціоніст МОЗ.

Носити маски фахівці рекомендують насамперед людям, які вже захворіли, щоб останні, таким чином, не поширювали вірус.

Нагадаємо, за останніми даними МОЗу, в Україні від грипу померли вже 60 осіб.