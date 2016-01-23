Відсьогодні в Україні починає працювати оціночна місія ООН

Оціночна місія ООН зосередиться на розмінуванні та гуманітарних питаннях врегулювання ситуації на Донбасі.

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В МЗС повідомляли, що до складу місії увійдуть представники Програми розвитку ООН, Дитячого фонду ООН та Служби ООН з питань розмінування. Вони працюватимуть в Україні протягом двох тижнів.

Постпред України при Організації Володимир Єльченко зазначив, що міни і залишки боєприпасів і техніки тягнуть за собою каліцтва і навіть смерть цивільних жителів. За його словами, організація готова виділяти на операції з розмінування суттєві кошти.

Раніше УНІАН повідомляв, що постійний Володимир Єльченко запросив в Україну оціночну місію ООН для вивчення ситуації на Донбасі щодо можливості розміщення миротворчої місії на сході країни.