По всій території України синоптики оголосили штормове попередження
08:14, 25 січня 2016Суспільство
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25 січня синоптики оголосили по Україні штормове попередження.
Синоптики знову оголосили штормове попередження / Фото УНІАН
Про це повідомив український Гідрометцентр.
Сьогодні вдень на дорогах очікується ожеледиця, у західній частині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.
Крім того, штормове попередження оголошено у Києві та області.
Найтепліше сьогодні буде в західних областях, найхолодніше - на сході та у центрі країни, де стовпчити термометрів опустяться до -15…-17 градусів.
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Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомляв, що 25-26 січня буде деяке послаблення морозу, десь на 5-10 градусів, але починаючи з 27-29 (січня) в Україні будуть знову дуже низькі температури повітря.
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