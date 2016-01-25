По всій території України синоптики оголосили штормове попередження

08:14, 25 січня 2016
Суспільство
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25 січня синоптики оголосили по Україні штормове попередження.

погода, снег, зима / Фото УНИАН

Про це повідомив український Гідрометцентр.

Сьогодні вдень на дорогах очікується ожеледиця, у західній частині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. 

Крім того, штормове попередження оголошено у Києві та області.

Найтепліше сьогодні буде в західних областях, найхолодніше - на сході та у центрі країни, де стовпчити термометрів опустяться до -15…-17 градусів.

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Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомляв, що 25-26 січня буде деяке послаблення морозу, десь на 5-10 градусів, але починаючи з 27-29 (січня) в Україні будуть знову дуже низькі температури повітря.

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