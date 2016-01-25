У Чернівцях почалася епідемія грипу

У Чернівцях епідемічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 26,9%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької міськради, у порівнянні з минулим тижнем на території міста рівень захворюваності підвищився на 41,7%. Водночас медики підтвердили один випадок захворювання на грип А (H1N1) – дорослий.

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За даними оперативного моніторингу, протягом третього тижня з 15 по 21 січня з приводу ГРВЗ за медичною допомогою звернулось 3682 хворих. Питома вага дітей до 18 років складала 56,1%. Госпіталізовано 209 хворих, із них 85 дітей до 18 років.

За повідомленням прес-служби, з початку епідсезону 2015-2016 років проти грипу було щеплено 947 осіб, з них 502 медичних працівників.

Як повідомляв УНІАН, 21-22 січня у місті Сокиряни Чернівецькій області від пневмонії померло подружжя, залишивши сиротами трьох дітей.