У школах Сум карантин продовжили до 30 січня

У Сумах через складну ситуацію із захворюваністю на ГРВІ та грип карантин у школах, дитячих садках і закладах професійно-технічної освіти подовжено до 30 січня включно.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняла сьогодні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, начальник Сумського міського управління Держсанепідслужби Олександр Черняк та начальник міського управління освіти і науки Антоніна Денильченко висловились за те, аби призупинити навчально-виховний процес до суботи 30 січня включно, а у п`ятницю зібрати міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і вирішити, як діяти далі.

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Черняк аргументував свою позицію тим, що показники захворюваності впродовж тижня дадуть певне уявлення про те, як розвиватиметься ситуація із захворюваністю далі.

За інформацією Черняка, за попередній тиждень в Сумах зареєстрували 5929 випадків захворювань на ГРВІ та грип, тоді як у міжепідемічний період таких фіксують 1,2-1,5 тисячі. Серед недужих понад 60% – діти. Показник захворюваності становить 219 на 10 тис. населення, при розрахунковому 93,3. Пороговий рівень перевищено на 207,6 %.

На сьогодні госпіталізовано 368 мешканців міста, з них 234 – діти. Тяжкий перебіг захворювання зареєстровано у 23 хворих. Зареєстровано 1 летальний випадок. По лікарнях розгорнуті додаткові ліжка для госпіталізації хворих.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах із 19 січня навчальний процес призупинили в школах та професійно-технічних навчальних закладах, із 20 січня – у дитячих садочках. Планувалося, що карантин триватиме до 25 січня включно.