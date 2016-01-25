У Київському СІЗО на вимогу прокуратури почалася перевірка умов утримання ув'язнених

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, перевірку проводять спільно співробітники Центрального апарату Державної пенітенціарної служби України та столичної прокуратури.

Зазначається, що під час інспекції буде перевірено медико-санітарне забезпечення ув’язнених, матеріально-побутові умови їх тримання, організація режиму та охорони, тощо.

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«За результатами аналогічних перевірок за останній рік, заборонено використання 7 карцерних приміщень Київського слідчого ізолятора як таких, що не відповідають вимогам законів щодо умов тримання ув’язнених», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як наголосили в прокуратурі, у зв’язку із невідповідністю вимогам чинного законодавства і Європейським пенітенціарним правилам заборонено використання ще 7 звичайних камерних приміщень, де утримувалися арештанти.