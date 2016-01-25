У Київському СІЗО на вимогу прокуратури почалася перевірка умов утримання ув'язнених
Сьогодні, 25 січня, на вимогу прокуратури міста Києва представники Державної пенітенціарної служби України розпочали всебічну перевірку діяльності Київського слідчого ізолятора.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, перевірку проводять спільно співробітники Центрального апарату Державної пенітенціарної служби України та столичної прокуратури.
Зазначається, що під час інспекції буде перевірено медико-санітарне забезпечення ув’язнених, матеріально-побутові умови їх тримання, організація режиму та охорони, тощо.
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«За результатами аналогічних перевірок за останній рік, заборонено використання 7 карцерних приміщень Київського слідчого ізолятора як таких, що не відповідають вимогам законів щодо умов тримання ув’язнених», - йдеться у повідомленні.
Крім того, як наголосили в прокуратурі, у зв’язку із невідповідністю вимогам чинного законодавства і Європейським пенітенціарним правилам заборонено використання ще 7 звичайних камерних приміщень, де утримувалися арештанти.