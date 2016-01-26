У Львові біля будинку екс-регіонала пролунав вибух
Надвечір 25 січня у Львові на подвір’ї приватного житлового будинку банкіра і екс-депутата облради від Партії Регіонів Олега Баляша стався вибух, внаслідок чого пошкоджено будинок.
Як повідомив ZAXID.NET депутат Львівської міської ради та голова ГО «Варта1» Ігор Зінкевич, за попередніми даними, вибухнув пакет, який підкинули під причеп автомобіля.
Читайте такожУ Дніпропетровську внаслідок вибуху у відділенні "Нової пошти" загинув чоловік
На місці працює слідчо-оперативна група. Відомо, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, лише незначних ушкоджень зазнав будинок та припаркований поруч автомобіль.
Нагадаємо, Олег Баляш - колишній регіонал, був депутатом Львівської облради 5-го та 6-го скликань. На виборах 2015 року балотувався на посаду міського голови Львова від партії «Наш край». Окрім того, він є гендиректором НВП «Гетьман», головою спостережної ради «Оксі Банку», йому також належить контрольний пакет акцій банку.