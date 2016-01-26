У Львові біля будинку екс-регіонала пролунав вибух

Як повідомив ZAXID.NET депутат Львівської міської ради та голова ГО «Варта1» Ігор Зінкевич, за попередніми даними, вибухнув пакет, який підкинули під причеп автомобіля.

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На місці працює слідчо-оперативна група. Відомо, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, лише незначних ушкоджень зазнав будинок та припаркований поруч автомобіль.

Нагадаємо, Олег Баляш - колишній регіонал, був депутатом Львівської облради 5-го та 6-го скликань. На виборах 2015 року балотувався на посаду міського голови Львова від партії «Наш край». Окрім того, він є гендиректором НВП «Гетьман», головою спостережної ради «Оксі Банку», йому також належить контрольний пакет акцій банку.