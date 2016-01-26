У Харкові спалили автомобіль адвоката зірки "антимайдану" "Топаза" і російської диверсантки "Терези"

Про це сам Шадрін написав на своїй сторінці в Facebook.

У прес-службі Нацполіції в Харківській області повідомили, що сьогодні близько 02.00 надійшла інформація про те, що біля одного з будинків на вул. Ахсарова сталося загоряння автомобіля Mazda. Поліцією було проведено огляд автомобіля і встановлені свідки. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

В даний час поліцією проводяться необхідні заходи для встановлення всіх обставин події, призначено відповідні експертизи.

Підірваний автомобіль адвоката Шадріна Олександра Сергійовича. Сподіваюся пригода внесуть до ЄРДР( Опубліковано Олександром Шадриным25 січня 2016 р.

Гнат Кромской був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня 2014 р. будівлі Харківської ОДА. Чубарова була затримана співробітниками СБУ в Харкові 7 квітня за підозрою в організації вибуху біля стели на проспекті Правди в Харкові.