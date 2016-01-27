На Полтавщині до 20 осіб напали на поліцейських, що намагалися розняти бійку в кафе

Як повідомляє Головне управління поліції в Полтавській області, під час бійки працівники розважального закладу натиснули тривожну кнопку, і до вказаного кафе приїхав наряд поліції охорони.

Працівники поліції намагалися припинити протиправні дії, однак група невідомих осіб у кількості 15-20 чоловік вчинили напад на правоохоронців.

Молодики із застосуванням фізичної сили намагалися заволодіти табельною вогнепальною зброєю поліцейських.

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Для припинення правопорушень працівники поліції вимушені були застосувати зброю, здійснивши кілька попереджувальних пострілів. Після цього агресивні молодики втекли з місця події.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Працівникам поліції охорони надається медична допомога. Оперативники встановлюють коло осіб, які були учасниками бійки та завдали правоохоронцям тілесних ушкоджень.

Чинне законодавство передбачає покарання за це у вигляді обмеження чи позбавлення волі на термін до 5 років.