У Харкові через грип працівників зобов'язали одягати пов'язки в місцях скупчення людей

У Харкові через зростання рівня захворюваності на грип працівників установ та організацій, які контактують з великою кількістю людей, зобов’язали працювати у марлевих пов’язках.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Харківської міськради, про це повідомила головний санітарний лікар міста Ірина Зубкова.

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За її словами, режим введений з сьогоднішнього дня, 27 січня.

Зубкова зазначила, що це заходи, які передбачені під час інтенсивного росту захворюваності на грип та ГРВІ, який спостерігається зараз. Згідно з цими заходами, маски повинні носити працівники установ та організацій, які контактують з великою кількістю людей. «Це працівники великих супермаркетів, торгових центрів, кінотеатрів, банків, сфери соціального забезпечення та інших установ, де буває багато людей. Звичайно, ми закликаємо харків'ян обмежити своє відвідування місць масового скупчення людей, або надягати маску під час візиту в такі місця. Також маски зобов'язані носити і працівники дошкільних навчальних закладів», - зазначила Зубкова.

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За її словами, маски співробітники дитячих садків зобов'язані надягати при прийомі дітей і коли дітей забирають додому батьки.

За словами головного санітарного лікаря міста, щоб проконтролювати дотримання масочного режиму, в установи та організації будуть приходити співробітники СЕС, які фіксуватимуть порушення, після чого вживатимуться відповідні заходи. Харків'яни також можуть зафіксувати порушення і надіслати підтвердження в санепідслужбу.