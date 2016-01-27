Більше половини українців підтримують вступ до ЄС – дослідження

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 4 грудня по 14 грудня 2015 року.

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За даними опитування, якби референдум з питання, чи вступати Україні до ЄС проводився у грудні, 53% жителів України проголосували б за вступ України до ЄС, 23% - проти, і решта 24% - не визначилися, або не брали би участі у голосуванні.

У КМІС наголошують, що якби ті, хто не визначився, як голосувати, не прийшли б на референдум щодо вступу в ЄС, участь у голосуванні взяли б близько 76% усіх, хто має право голосувати, і подані голоси розподілилися б наступним чином (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів референдуму, якби він проводився на початку грудня 2015 року): за вступ до ЄС - 70%, проти - 30%.

У разі референдуму із питання, чи вступати Україні до Європейського Союзу, у грудні 2015 року в західних областях "за" проголосували би 78%, у Центрі – 58%, на Півдні – 41%, а на Сході – 29%.

Довідка. Опитування проводилось методом особистого інтерв'ю. Участь у ньому взяли 2022 респонденти, які мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною, у Донецькій області дослідження проводилося і на територіях, що контролюються і на територіях, що не контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%, 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.