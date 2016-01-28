Музика "ВКонтакте" може стати платною
«ВКонтакте» може оголосити про угоду з «Первым музыкальным издательством» найближчим часом.
Соціальна мережа «ВКонтакте» закуповуватиме у «Первого музыкального издательства» музичний контент, внаслідок чого прослуховування музики у соцмережі може стати платним.
Про це заявив генеральний директор ПМИ Максим Дмитрієв, передає RNS.
«Ми домовилися з "ВКонтакте" про використання нашої музики на фінансових умовах», - сказав він, відмовившись розкрити умови угоди. Тобто «ВКонтакте» буде перераховувати ПМИ гроші за розповсюдження музики.
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«ВКонтакте» може оголосити про угоду з ПМИ найближчим часом.
Представник «ВКонтакте» Георгій Лобушкін не зміг оперативно відповісти на запит інформагенства.
За словами джерела, знайомого з деталями угоди, наступним кроком «ВКонтакте» може стати введення платної підписки, за доступ до музичного контенту через соцмережу.