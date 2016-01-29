Росія посилила Чорноморський флот 40 бойовими кораблями

Про це повідомив командувач ЧФ адмірал Олександр Вітко, передає РІА Новости.

До анексії півострова Росією за понад 20 років корабельне угрупування ЧФ в Криму поповнилося лише ракетним кораблем на повітряній подушці "Самум", перебазованим з Балтійського флоту.

Він уточнив, що флот поповнили три новітні дизель-електричні підводні човни проекту 636 "Варшав'янка", два малих ракетних кораблі, 10 бойових катерів і 20 суден допоміжного флоту.

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Також, за словами адмірала, ЧФ були передані понад 30 літальних апаратів, в числі яких сучасні багатоцільові винищувачі Су-30СМ, а частини берегових військ поповнилися 140 одиницями новітньої автобронетанковой техніки.

Командувач заявив, що оновлення корабельного складу Чорноморського флоту і надходження нових зразків авіаційної та бронетанкової техніки дозволили створити в регіоні повноцінне угруповання військ.