Росія не виключає використання Чорноморського флоту для блокади узбережжя Сирії
Голова комітету Держдуми з оборони, колишній командувач Чорноморським флотом Росії адмірал Володимир Комоєдов повідомив, що ЧФ може використовуватися для блокади сирійського узбережжя та підвозу боєприпасів.
Про це повідомляє РІА «Новости».
Щодо того, щоб широкомасштабно використовувати Чорноморський флот в цій операції, я думаю, цього не буде, але от з точки зору блокади узбережжя, я думаю, що цілком. Нанесення артилерійських ударів не виключено, кораблі до цього готові, але сенсу в цьому поки немає - терористи знаходяться в глибині, туди артилерії не дістати», - сказав Комоєдов.
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Він зазначив, що на даний момент сил Середземноморської флотилії вистачає для ефективних дій на даній ділянці і що в операції проти ІДІЛ напевно будуть задіяні допоміжні судна, які доставлятимуть певні матеріально-технічні засоби та боєприпаси.
Як повідомляв УНІАН, раніше російські ЗМІ повідомили, що РФ розгорнула в Сирії комплекси радіоелектронної боротьби «Красуха-4», призначені для придушення авіаційних радарів і протидії безпілотникам.