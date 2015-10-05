Росія не виключає використання Чорноморського флоту для блокади узбережжя Сирії

Про це повідомляє РІА «Новости».

Щодо того, щоб широкомасштабно використовувати Чорноморський флот в цій операції, я думаю, цього не буде, але от з точки зору блокади узбережжя, я думаю, що цілком. Нанесення артилерійських ударів не виключено, кораблі до цього готові, але сенсу в цьому поки немає - терористи знаходяться в глибині, туди артилерії не дістати», - сказав Комоєдов.

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Він зазначив, що на даний момент сил Середземноморської флотилії вистачає для ефективних дій на даній ділянці і що в операції проти ІДІЛ напевно будуть задіяні допоміжні судна, які доставлятимуть певні матеріально-технічні засоби та боєприпаси.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські ЗМІ повідомили, що РФ розгорнула в Сирії комплекси радіоелектронної боротьби «Красуха-4», призначені для придушення авіаційних радарів і протидії безпілотникам.