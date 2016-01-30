Поліція відкрила справу за фактом повалення пам’ятника Петровському у Дніпропетровську

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом повалення ввечері 29 січня пам’ятника радянському діячеві Григорію Петровському у Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, провадження розпочато за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України (знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини).

Під час слідства буде встановлена роль кожного учасника заходу.

Читайте такожДолю поваленого пам'ятника Петровському вирішать жителі Дніпропетровська - міськрада

«На заході були присутні понад 200 активістів. Для попередження силового протистояння та конфліктів громадський порядок охороняли 131 співробітник дніпропетровської поліції, також працювали групи документування. Для забезпечення безпеки громадян працівники поліції обмежили входи та виходи з метро. Після пошкодження пам’ятника Петровському частина учасників заходу направилася до парку ім. Калініна з метою демонтажу однойменного пам’ятника, однак після проведеної працівниками поліції профілактичної бесіди, вони відмовилися від задуму та розійшлися», - йдеться у повідомленні поліції.

Поліція також нагадує, що санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.