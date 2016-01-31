Сильний туман може відрізати окупований Крим від Росії

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Як пояснюють у "відомстві", причиною є прогнозоване погіршення погоди в неділю.

Про можливе порушення роботи поромної переправи також повідомляють у кримському "главку МНС", де пояснюють це туманом.

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Поромна переправа через Керченську протоку є основною транспортною артерією, яка з'єднує окупований Крим з Краснодарським краєм РФ.

Діяльність переправи залежить від погодних умов, часто вона змушена призупиняти свою роботу із-за штормових попереджень.