На Одещині кількість померлих від ускладнень свинячого грипу збільшилася до 34 осіб

В Одеському регіоні кількість померлих від ускладнень, викликаних пандемічним грипом A (H1N1), збільшилася до 34 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ситуаційного центру з грипу, створеного при департаменті охорони здоров'я та соціального захисту Одеської обласної державної адміністрації, за офіційними даними, станом на 2 лютого, у регіоні від вищеназваного захворювання померли 34 особи, з яких 11 - у районах області , ще 23 - в Одесі.

Як відзначили у прес-службі, з 1 лютого в Одеському регіоні ГРВІ, грипом, запаленням легенів захворіли 2 630 осіб, за останню добу госпіталізовано 101 особу.

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Водночас, як зазначили в ОДА, у регіоні рівень захворюваності нижче епідпорогу на 40,7%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого у школах Одеси знято карантин, який був введено з метою запобігання поширення захворюваності на грип та ГРВІ.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі і області полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип А (H1N1). Створено Ситуаційний центр швидкого реагування при ОДА.

В Україні з початку епідемічного сезону станом 2 лютого від грипу померли 176 чоловік.

В Одеській області зареєстровано найбільшу кількість летальних випадків.