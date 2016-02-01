На Харківщині з початку епідсезону внаслідок ускладнень від грипу померли 11 осіб

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на департамент охорони здоров'я.

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Всього, за даними департаменту охорони здоров'я ОДА та обласної СЕС, з листопада минулого року в області на ГРЗ захворіли майже 101 тис. осіб. У 59 з них підтверджено свинячий грип АH1N1 (36 – діти).

Директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Олександр Галацан зауважив, що, за минулі вихідні захворюваність на грип і гострі респіраторні захворювання в регіоні знизилася більш, ніж удвічі.

"Протягом останніх трьох днів ми бачимо чітке зменшення звернень з приводу ГРВІ. Якщо три дні тому на екстрену медичну допомогу надходило близько 500 викликів на добу від мешканців міста Харкова та області, то за минулу добу надійшло близько 230 викликів. При цьому саме на неділю, як правило, припадає найбільша кількість викликів. Якщо на минулий понеділок у нас було 3,3 тис. хворих, то на сьогодні ми зафіксували 934 випадки. Для медиків це переконливий показник того, що захворюваність зменшується", - сказав Галацан.

Він також повідомив, що згідно з даними обласного управління санітарно-епідеміологічної служби, епідпоріг в Харківській області не буде перевищений.

"Можливим є перевищення епідпорогу тільки в двох районах області - Борівському та Барвінківському. Але там вжиті всі заходи для локалізації інфекції: закрито декілька навчальних установ, проводяться обходи домоволодінь медпрацівниками. У цілому, ситуація абсолютно керована", - зазначив директор департаменту охорони здоров'я.

За його словами, через спад захворюваності в області не плануються обмежувальні заходи.

"Рішення про призупинення навчального процесу в школах було прийняте в Харкові - і це виправдано. Таке обмеження дозволило перервати шляхи передачі інфекції, адже міські школярі користуються громадським транспортом, їздять в переповненому метро, відвідують місця масового скупчення, при цьому не користуються масками. В області такої потреби не було. Рішення про закриття приймалися точково, там, де це було необхідно", - підсумував Галацан.