Спецслужби РФ в окупованому Криму збирали паспортні дані мешканців прикордонного з Херсонщиною села

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, інформує "Крим.Реалії".

«Викликали людей або приходили до людей, записували паспортні дані, брали відбитки пальців», - розповів Він.

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За його словами, в Меджлісі пов'язують це з тим, що село знаходиться поблизу контрольно-пропускного пункту на адмінкордоні з материковою Україною.

Інформації про події в селі Медведівка від російських окупантів немає.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок вранці координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, член Меджлісу Ескендер Барієв повідомив про масові обшуки в будинках кримських татар. Подробиць він не повідомив.