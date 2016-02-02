Кількість жертв ДТП у Харкові за участю "швидкої" збільшилася до 4 осіб

У Харкові кількість загиблих внаслідок ДТП за участі рейсового автобуса та автомобіля швидкої допомоги збільшилась до 4 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції України в Харківській області.

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За даними поліції, на місці пригоди загинули водій «швидкої» та санітарка, у лікарні внаслідок отриманих травм померли 4-річна дитина та фельдшер, які на момент зіткнення також перебували в автомобілі медиків.

На цей час екстрена медична допомога надається матері загиблої дитини та водієві автобуса.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Слідство триває.