Масштабне ДТП у Харкові: кількість загиблих збільшилася до трьох, постраждалих до 11 людей

Інформацію про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради.

За даними міськради, дитина померла у лікарні №18, незважаючи на зусилля провідних медиків, що були викликані для її порятунку.

У міськраді зазначили, що загиблій дитині було 4 роки.

Крім того, кількість постраждалих в результаті зіткнення маршрутки і "швидкої" збільшилася до 11 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого близько 14.40 у Харкові на проспекті Тракторобудівників внаслідок зіткнення пасажирського автобуса та автомобіля швидкої медичної допомоги загинули водій "швидкої" та санітарка. Фельдшер з автомобіля швидкої перебуває у вкрай тяжкому стані.

В автомобілі швидкої медичної допомоги в момент зіткнення перебувала мати з дитиною, яких після обстеження перевозили з лікарні швидкої невідкладної допомоги в міську лікарню №16. Після аварії обоє знаходились у вкрай тяжкому стані, обом робили невідкладні операції.

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Для оперування постраждалої дитини до харківської міської лікарні №18 прибув обласний дитячий хірург та обласний дитячий реаніматолог, а також були доставлені специфічні кровоспинні препарати, оскільки стан дитини обтяжений захворюванням крові.