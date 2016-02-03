В Україні від грипу померли вже 185 людей - МОЗ

В Україні від грипу померли вже 185 людей, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

«З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 185 лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 4 дітей віком до 17 років», - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість летальних випадків в Одеській області – 34 випадки, у Вінницькій та Черкаській областях - по 13.

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За даними МОЗ, з початку епідемічного сезону в Україні зареєстровано більше 3,3 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 8,5% населення.

Із загальної кількості захворілих 62,4% становлять діти віком до 17 років. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ відмічається серед населення Київської області та міста Києва, де перехворіло, відповідно, 14,4 та 12,2 % населення. Найменша захворюваність реєструється в Закарпатській (5,3 %) та Харківській областях (3,6 %).

Всього по Україні з початку епідсезону госпіталізовано з попередніми діагнозами "Грип" та "Гостра респіраторна вірусна інфекція" 130 тис. осіб (4% від захворілих), з них до 67,2% становлять діти віком до 17 років.

На четвертому тижні 2016 року у 19 областях та місті Києві показник захворюваності на грип перевищив епідпороги, з них в 11 областях – більш ніж на 50%.

В МОЗ підкреслили, що захворюваність в епідсезон 2015-2016 рр. на 41,4% більше рівня аналогічного періоду минулого епідемічного сезону.