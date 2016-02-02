З початку епідемічного сезону в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 8,3 % населення - МОЗ

Про це свідчать оперативні дані Міністерства охорони здоров’я України, передані УНІАН.

Зазначається, що із загальної кількості захворілих 62,8 % становлять діти віком до 17 років.

При цьому у відомстві наголосили, що захворюваність на 41,4 % більше рівня аналогічного періоду минулого епідемічного сезону.

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Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано серед населення Київської області та міста Києва, де перехворіло відповідно 14,1 та 11,9 % населення. Найменша захворюваність реєструється в Закарпатській (5,2 %) та Харківській областях (3,6 %).

Всього по Україні з початку епідемічного сезону по Україні госпіталізовано з попередніми діагнозами "грип" та "гостра респіраторна вірусна інфекція" 129 тис. осіб (3,9 % від захворілих), з них до 67,7 % становлять діти віком до 17 років.

«На четвертому тижні 2016 року у 19 областях та місті Києві показники захворюваності на грип перевищили епідемічні пороги, з них в 11 областях - більше ніж на 50,0 % . В 5 регіонах країни епідемічні пороги знаходяться в межах від - 4,0 % у Донецькій, до - 42,1 % в Івано-Франківській областях», - йдеться у повідомленні.

З початку епідемічного сезону за оперативними даними зареєстровано 176 лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 2 дітей віком до 17 років та один летальний випадок серед вагітних. Ідентифіковано як вірус грипу А нетиповий – 22, вірус грипу типу В – 2 та вірус грипу Н1N1 (pdm09) – 152 випадки.

Найбільша кількість летальних випадків зареєстровано в Одеській області – 34, у Вінницькій – 13, Запорізькій – 12, Рівненській – 11 та м. Києві – 11.

За медичною допомогою своєчасно звернулася лише третя частина померлих. Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали щеплень проти грипу.

З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, вакциновано проти грипу 124 927 осіб, що становить 0,32% від загальної кількості населення, з них діти до 17 років – 21%. Вакцинація здійснювалася в основному за рахунок місцевих бюджетів, додали в МОЗ.