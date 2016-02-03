Апеляційний суд Києва відмовив голові Печерського суду у зміні підсудності справи Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було оголошено сьогодні в Апеляційному суді Києва.

Таким чином, звернення адвокатів Корбана щодо зміни йому запобіжного заходу, продовжуватиме розглядати Печерський районний суд Києва.

Окрім того, слід зазначити, що на сьогодні призначено ще одне засідання в Апеляційному суді Києва щодо розгляду апеляції захисту Корбана на рішення Дніпровського суду про взяття його під варту.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

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Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.