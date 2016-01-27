В УКРОПі заявили, що справу Корбана винесено на європейський рівень

Невдовзі українській владі доведеться відповідати на незручні запитання з Європи щодо вибіркового правосуддя та політичних репресій, яскравим прикладом яких є справа одного з лідерів УКРОПу Геннадія Корбана.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав народний депутат, член президії політради партії УКРОП Віталій Купрій.

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Нардеп повідомив, що у вівторок, 26 січня, мав у Страсбурзі зустріч з директором з прав людини, спецпредставником генсека Ради Європи в Україні Крістосом Джакомопулосом, а також комісаром Ради Європи з прав людини Нільсом Муйжнієксом.

«Під час зустрічі я передав заяву про масштабні порушення прав людини в політично вмотивованому кримінальному переслідуванні Геннадія Корбана, його адвокатів Оксани Томчук, Андрія Богдана, Ігоря Черезова й цілої низки активістів партії УКРОП», – наголосив політик.

За словами Віталія Купрія, це була неочікувана інформація для європейців. Керівників провідних євроінституцій здивувало, що замість задекларованих реформ судів і правоохоронних органів в Україні практикуються багатогодинні судові марафони з підозрюваними, які потребують невідкладної медичної допомоги. Недопуск адвокатів, тримання підозрюваного без медикаментів, їжі, води і сну, арешти без рішення суду, маніпуляції з територіальною підсудністю і автоматизованою системою розподілу судових справ, ухвала судити в закритому режимі, штурм правоохоронцями кімнати судового засідання з розтрощенням меблів і комп'ютерного обладнання, відсутність змагальності процесу, які мали місце у справі Корбана, – це шокує навіть досвідчених правозахисників, наголосив нардеп. «Невдовзі влада отримає незручні запитання з Європи, на які доведеться відповідати», – переконаний він.

Крім того, народний депутат повідомив, що подав до Комітету із запобігання тортурам скаргу на дії правоохоронців і суддів у справі Корбана, вказавши на системність і масштабність нелюдського поводження з затриманими, арештованими та засудженими в Україні.

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А в середу, 27 січня, о 13 годині, в кімнаті 5 (2-й поверх) будівлі Ради Європи в Страсбурзі відбудеться спільна презентація нардепів Віталія Купрія та Віктора Вовка на тему «Нереформована ГПУ і політичні репресії в Україні». «Під час цього заходу я також акцентуватиму увагу на справі Корбана. Однак проблему будемо висвітлювати ширше, оскільки в результаті прокурорсько-суддівського свавілля в тюрмах і СІЗО зараз перебувають сотні інших патріотів, яким також треба простягнути руку допомоги», – наголосив політик.