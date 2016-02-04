Документи про народження чи смерть на тимчасово окупованих територіях видаватиме влада України

За відповідні зміни (законопроект №3171) до Цивільного процесуального кодексу проголосували 249 народних депутатів із 332 зареєстрованих у сесійній залі.

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Цей закон необхідний для виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Цей закон визначає, що заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами окупованої території України незалежно від місця проживання заявника.

Заява про смерть може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній ВР, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви в суд.

Ухвалене судом рішення в таких справах підлягає негайному виконанню. Рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. У звіті Єврокомісія констатує, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включити її в список країн, з якими у ЄС діє безвізовий режим.

Звіт буде направлений до Ради ЄС та Європейського парламенту, і на основі цього документа вони повинні ухвалити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Діалог між Євросоюзом та Україною про лібералізацію візового режиму почався в 2008 році, а в 2010 році ЄС запропонував Україні План дій щодо візової лібералізації.