Порошенко розповів, коли мешканці Донбасу і Криму зможуть їздити без віз до ЄС

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю одному із українських телеканалів.

«Виїзд за кордон в режимі безвізового режиму можливий лише за біометричними паспортами. Можу наголосити на тому, що я не виключаю, що дехто з мешканців (тимчасово окупованих територій - УНІАН) Донбасу та Криму зможе отримати біометричні паспорти, але ці випадки будуть розглядатися окремо», - зазначив він.

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«В загальному, ми зможемо гарантувати те, що всі українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території, гарантовано зможуть отримати біометричні паспорти і право безвізового подорожування після повернення українського суверенітету, української влади, Державної міграційної служби, українських реєстрів, які дозволять сьогодні гарантовано видати українським громадянам ці паспорти», - додав президент.

За його словами, це є додатковим стимулом для повернення влади на Донбас і одним із перших елементів стратегії повернення Криму.

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Зокрема, президент України Петро Порошенко вважає, що кримчан треба мотивувати повернутись в Україну.

«Або ви маєте свободу пересування, свободу і демократичні правила життя всередині України, свободу інвестицій, можете спокійно займатись бізнесом і низку інших переваг, або ви сидите в окупованому Криму без права отримання міжнародних подорожей, з обмеженими можливостями роботи, з величезною кількістю обмежень щодо переїзду, інвестицій, сільського господарства та іншого», - зазначив Порошенко.

«Ми маємо перемогти в боротьбі за думки кримчан, бо на Донбасі, я впевнений, буде легше», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

У звіті ЄК констатує, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включити її в список країн, з якими у ЄС діє безвізовий режим.

Звіт буде направлений до Ради ЄС та Європейського парламенту, і на основі цього документа вони повинні ухвалити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Діалог між Євросоюзом та Україною про лібералізацію візового режиму почалася в 2008 році, а в 2010 році ЄС запропонував Україні План дій щодо візової лібералізації.