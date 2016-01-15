Українське питання залишається для ЄС у списку невирішених – Юнкер

Таку думку висловив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, передає радіо "Свобода". Підбиваючи підсумки роботи Єврокомісії за 2015 рік, він звернув увагу на складну ситуацію в Україні, "грецьку проблему" та кризу, спровоковану масовою міграцією на європейський континент.

"Кортеж невирішених проблем виявився довгим і до цього списку долучаться й нові…Я зустрічав у 2015 році президента України щонайменше 6 разів. Ми були змушені займатися Росією і я тричі мав зустрічі з президентом (Росії) Володимиром Путіним, включно з наслідками зненацька виниклого в ЄС феномену тероризму, що атакував європейців і за межами Європи", – заявив Жан-Клод Юнкер.

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ЄС активно відстоює так званий "мінський процес" з врегулювання конфлікту на Донбасі та не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією. З огляду на дестабілізацію українського сходу та агресію Росії, країни Заходу запровадили проти Москви санкції, які стосуються енергетичної, банківської та оборонної галузей.

Наприкінці року Європейська комісія заявила, що Україна виконала всі критерії для лібералізації Євросоюзом візового режиму для громадян України. З початку 2016 року між ЄС та Україною запрацювала також поглиблена та всеохопна зона вільної торгівлі.