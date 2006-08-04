В Україні підвищилися ціни на пшеничне борошно

У ряді регіонів України виробники пшеничного борошна почали підвищувати відпускні ціни на свою продукцію.

Як повідомляють експерти ІА «АПК-Інформ», найістотніше зростання цін на борошно зафіксовано в центральних областях (зокрема, Київській) і на півдні країни (Крим).

Так, до кінця цього тижня підприємства центрального регіону підвищили максимальні відпускні ціни на пшеничне борошно вищого гатунку на 50 грн/т порівняно з попереднім тижнем – до 1250 грн/т (EXW), у південному регіоні – на 60 грн/т, до 1335 грн/т, що є найвищим показником в Україні.

Більшість борошномелів мотивує це рішення високими цінами на сировину – незважаючи на активні темпи збиральних робіт і надходження на ринок пшениці нового урожаю, ціни на неї не знижуються. Водночас, деякі фахівці говорять і про вплив такого психологічного чинника, як підвищення цін на хліб.

«Борошномели вважають, що якщо пекарі заявили про низьку рентабельність виробництва і підвищили ціни на хліб у зв`язку з високою вартістю енергоресурсів, то чом би не збільшити ціни на борошно, які також довгий час залишалися стабільними», - повідомив джерело в галузі.

Фахівці «АПК-Інформ» відзначають, що діапазон цін на борошно вищого гатунку в Україні за підсумками цього тижня становив 1000-1335 грн/т (EXW), при цьому мінімальні ціни зафіксовані в східному регіоні.