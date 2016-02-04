Екс-ватажку "ЛНР", поміченому у київському ресторані, оголошено про підозру

Про це на своїй сторінці у Facebook написала речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, Корсунському оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого статтею 258-3 Кримінального кодексу України.

Як повідомила Гітлянська, "вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Служба безпеки України вчора затримала Корсунського, підозрюваного у причетності до терористичної організації "ЛНР", на Полтавщині та доставила його в Київ для проведення слідчих дій".

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Стаття 258-3 - створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

У ЗМІ з'явилась інформація, що 2 лютого в Києві в одному з ресторанів помітили Корсунського - учасника захоплення будівлі СБУ в Луганську, що сталося весною 2014 року. Пізніше Корсунський став одним із керівників бандформування «ЛНР». 3 лютого СБУ повідомила про його затримання.