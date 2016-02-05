В Житомирі від грипу померли вже 6 осіб, на Рівненщині - 14

У Житомирі від грипу вже померло 6 осіб.

Про це повідомляється на сайті Житомирської міської ради, передає кореспондент УНІАН.

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«З початку епідсезону (на 05.02.2016) від ускладнень (пневмоній) від грипу померло 6 осіб», - йдеться в повідомленні.

За даними Житомирської міської ради, станом на 5 лютого за останню добу до лікувальних закладів м.Житомира було госпіталізовано 25 житомирян, з яких 20 - діти віком до 17 років. Всього за останню добу зареєстровано 321 випадки грипу та ГРВІ.

У той же час в Рівненській області кількість людей померлих з початку епідперіоду від грипу збільшилась до 14.

Як повідомили УНІАН у епідеміологічному відділі головного управління Держсанепідслужби у Рівненській області, останній випадок - смерть 48-річного чоловіка - зафіксовано 3 лютого в міській лікарні Рівного. Сьогодні, після одержання результатів лабораторних обстежень підтверджено, що він помер від вірусу грипу «А».

За інформацією з центральної міської лікарні Рівного, померлий звернулася за допомогою до медиків із значним запізненням.

Станом на 5 лютого, за даними спеціалістів епідеміологічного відділу головного управління Держсанепідслужби у Рівненській області, перевищення епідемічного порогу в регіоні становить 4,2 % від норми.

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 лютого в на Рівненщині померлими від грипу вважалося 12 людей.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Житомирі карантин в школах через епідемію грипу продовжено до 13 лютого включно. Відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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За інформацією начальника Житомирського міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області, головного державного санітарного лікаря Житомира та Житомирського району Олександра Шпити, у місті на 5-му тижні епідемії спостерігається лише незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ.

В Україні, за даними МОЗ, станом на 5 лютого від грипу померла 201 людина.