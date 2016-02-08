Корбан потребує стаціонарного нагляду у лікарні - кардіолог

Як передає кореспондент УНІАН, про це лікар, яку викликали на прохання сторони захисту, сказала сьогодні на засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу на рішення про арешт Корбана.

За словами кардіолога, їй незрозуміло, як людині з гострим коронарним синдромом, після стентуванння коронарних судин, у першу ж добу після хірургічного втручання можна було дозволити брати участь в судовому процесі.

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Лікар наголосила, що відповідно до наказу МОЗ України від 2006 року, таким хворим показано 10-14 днів стаціонарного режиму. «У цьому наказі проведення засідань суду не передбачене», - наголосила вона.

Лікар також зазначила, що в Дніпровському райсуді існувала реальна загроза життю підсудного, а от можливості надати там йому належну допомогу не було – така можливість є навіть не в усіх медичних закладах.

За словами лікаря, на сьогодні Корбан потребує регулярного медичного обстеження для контролю його стану внаслідок прийому прописаних медикаментів.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

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25 грудня Корбану було проведено стентування коронарних судин в Інституті ім. Амосова, а вже 26 грудня він був примусово доставлений до Дніпровського райсуду Києва, де суддя Микола Чаус розглядав клопотання прокуратури про зміну політику запобіжного заходу.

28 грудня суддя Чаус прийняв рішення про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

Адвокати подали апеляцію на це рішення Дніпровського райсуду столиці. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.