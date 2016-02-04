У "Відродженні" прокоментували результати голосування за виділення грошей з держбюджету на профтехосвіту

Передача фінансування професійно-технічної освіти на плечі місцевих бюджетів була стратегічно неправильним рішенням.

Про це заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар, коментуючи результати голосування Верховної Ради за проекти законів щодо фінансування ПТНЗ.

«Передача фінансування професійно-технічних навчальних закладів із державного бюджету на місця - це шулерство. Зараз коаліція робить вигляд, що виправила цю помилку, яку сама ж і створила. Минулого року влада набрала кредитів на 500 млрд грн, і не знайшли 1% із цієї суми - 6 млрд - на фінансування профтехосвіти із Державного бюджету! Не треба залазити в міські і обласні бюджети, не потрібно робити в них перерозподіл коштів, яких там по суті і так не вистачає. У такому разі місцевій владі доведеться знімати гроші з фінансування ремонту доріг, комунальної сфери», - сказав Віктор Бондар.

І додав, що на його думку, фінансування професійно-технічної освіти має відбуватись виключно з Державного бюджету, і саме такі пропозиції містили містив пакет законопроектів від депутатів групи «Партія «Відродження».

«Такими темпами скоро на плечі місцевих громад спробують перекласти і виплати пенсій та зарплат. Тоді влада зможе сидіти собі спокійно в Києві і просто проїдати бюджетні гроші. Така політика їм подобається, ми вже це всі бачимо", - наголосив він.

В той же час народний депутат групи «Партія «Відродження» Олег Кулініч заявив, що фінансування ПТУ стало величезною проблемою для місцевих рад, і ця ситуація стосується кожної області.

«Тому депутатська група «Партія «Відродження» переконувала підтримати саме наш пакет законопроектів, щоб зберегти державну підтримку системи професійно-технічної освіти. Коштів на їх фінансування в місцевих бюджетах категорично не вистачає. Добре, що Верховна Рада сьогодні врегулював це питання принаймні частково», - додав Олег Кулініч.