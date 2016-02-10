На Дніпропетровщині затримали чоловіка, що тероризував родини учасників АТО (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що затриманий мешканець Донецької області вистрілив у вікно дитячої кімнати військовослужбовця.

Він також підірвав гранату біля помешкання колишнього добровольця та зробив постріли по домівці іншого.

Після цього здирник телефонував та вимагав за припинення залякування по 10 тисяч доларів США з кожної родини.

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Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили автомат з оптичним прицілом, гранату, набої різного калібру тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно слідчі дії для встановлення спільників здирника та перевіряється його причетність до терористичних організацій "ДНР/ЛНР".