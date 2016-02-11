У Запорізькій області невідомі обстріляли молоковоз

Як повідомляє Головне управління поліції в Запорізькій області, повідомлення про злочин надійшло в поліцію сьогодні, 11 лютого.

«Сьогодні близько 4 години ранку надійшло повідомлення від начальника транспортного цеху мелітопольського ВАТ «Молокозавод», який заявив, що біля села Мордвинівка автомобіль-молоковоз, що належить підприємству і займається збором молока у населення, переслідують невідомі особи на легковому автомобілі», - розповіли в поліції.

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На місце події виїхала оперативна група поліції, працівники якої встановили, що невідомі на легковому автомобілі кілька разів вистрілили у бік молоковоза з невстановленої зброї. Водій і експедитор не постраждали.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Проводиться досудове розслідування.

Проводиться комплекс заходів щодо встановлення підозрюваних та їх затримання.