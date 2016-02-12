Розійшлися в свідченнях: "Омбудсмен" "ДНР" назвала фейком заяву "республіканської" колеги про страту
17:17, 12 лютого 2016Суспільство
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"Уповноважена з прав людини" "ДНР" Дарина Морозова спростувала інформацію про винесення в "ДНР" першого смертного вироку.
REUTERS
"Це фейк", — заявила Морозова, відмовившись від подальших коментарів, пише Новая газета.
При цьому "міністр оборони" "ДНР" Едуард Басурін зізнався, що все ж чув про винесення смертного вироку, однак не зміг повідомити подробиць, оскільки він особисто не займається подібними питаннями.
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Як повідомляв УНІАН, за словами "в. о. голови військового трибуналу" "ДНР" Людмили Стратейчук, бойовики "Донецької народної республіки" винесли вирок до виняткової міри покарання — смертної кари.
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