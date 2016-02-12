Блокада російських фур на Закарпатті: до учасників акції з'їжджаються "тітушки" (фото)

Про це заявив один з керівників блокади Тарас Деяк, який спільно з іншими активістами блокує рух російських фур у Нижніх Воротах на Закарпатті, передає Mukachevo.net.

"Зараз на місці блокади ведуться переговори між активістами, силовиками, водіями фур та "перевізниками", - молодиками спортивної зовнішності, які приїхали туди на допомогу росіянам. Один з їхніх представників почав обіцяти водіям російських фур, "что он все порешает", але так нічого і не вийшло", - заявив Тарас Деяк.

За його словами, зараз на посту "Нижні Ворота" блоковані 7 фур, і ще 3 їдуть зі Львівщини у нашу сторону.

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"Акція з блокування - безстрокова. Ми звернулись до Кабміну з вимогою заборонити в'їзд російським фурам в Україну. Час для прийняття рішення - вечір понеділка 15 лютого. Якщо урядовці не звернуть на це уваги, ми вживатимемо інших заходів", - підсумував активіст.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 лютого громадські активісти розпочали безстрокову акцію, з недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.