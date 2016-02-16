НАБУ виділило справу щодо нерухомості Каська в окреме провадження

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, йдеться в сюжеті ТСН.

НАБУ перевіряє факти набуття колишнім заступником генпрокурора двох службових квартир і земельної ділянки, які потім нібито були незаконно приватизовані.

Дані до державного реєстру досудових розслідувань подали з приводу заяви групи нардепів – Ігоря Луценка, Тетяни Чорновол та інших.

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"Ми отримували звернення від нардепів раніше – і ми надавали їм відповідь про те, що інформація перевіряється в рамках іншого кримінальне провадження. Вони звернулися до суду і суд виніс ухвалу, згідно з якої НАБУ внесло дані до єдиного реєстру досудових розслідувань – і зараз триває досудове розслідування саме цих фактів окремо", - пояснила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфир.

Розслідування здійснюють детективи Нацбюро.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку 15 лютого. Того ж дня генпрокурор Віктор Шокін прохання підлеглого задовільнив.