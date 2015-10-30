У Сватовому через пожежу на складі боєприпасів проводиться евакуація, пошкоджено залізничну колію - ЗМІ

01:29, 30 жовтня 2015
Суспільство
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У Сватовому через пожежу на складі боєприпасів проводиться евакуація людей, снаряди розлітаються по місту. 

Скріншот із відео

Про це повідомляє hromadske.tv.

«Я зараз евакуйовую людей, бо там на базі вибухи «ураганів», «градів», «смерчів», - каже міський голова Сватова Євген Рибалко, - Ніхто не сможе підійти на відстані ближче 500 метрів».

Людей евакуйовують в сторону Кремінної і Троїцького.

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Також представники місцевої влади повідомили, що людей перевели до бомбосховищ. Тим, хто виявив бажання виїхати з міста, надається транспорт і везуть до ближчих районних центрів. Там їх селять в будинки відпочинку. 

Видання з посиланням на місцевих мешканців зазначає, що горить кілька будинків і гаражів. Також горять ліси навколо міста. На разі снаряди розлітаються по місту. Один зі снарядів упав на залізничну колію в 24 кілометрах від Сватового в напрямку Харкова, сполучення там наразі зупинено.

Повідомляється, що в місті працюють зараз усі 15 пожежних машини області. В місті також перекрили газ.

Заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко повідомив, що зараз в місті пошкоджені 9 п'ятиповерхових будинків, 6 - чотирьохповерхових, 20- трьохповерхових.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Сватовому Луганської області горять склади з боєприпасами. Заступник голови ВЦА Юрій Клименко повідомив про одного загиблого внаслідок влучення снаряду. При цьому, речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник не підтвердив інформацію про загиблу людину в результаті вибухів у Сватовому, які виникли через пожежу на складі боєприпасів.

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