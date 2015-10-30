У Сватовому через пожежу на складі боєприпасів проводиться евакуація, пошкоджено залізничну колію - ЗМІ

Про це повідомляє hromadske.tv.

«Я зараз евакуйовую людей, бо там на базі вибухи «ураганів», «градів», «смерчів», - каже міський голова Сватова Євген Рибалко, - Ніхто не сможе підійти на відстані ближче 500 метрів».

Людей евакуйовують в сторону Кремінної і Троїцького.

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Також представники місцевої влади повідомили, що людей перевели до бомбосховищ. Тим, хто виявив бажання виїхати з міста, надається транспорт і везуть до ближчих районних центрів. Там їх селять в будинки відпочинку.

Видання з посиланням на місцевих мешканців зазначає, що горить кілька будинків і гаражів. Також горять ліси навколо міста. На разі снаряди розлітаються по місту. Один зі снарядів упав на залізничну колію в 24 кілометрах від Сватового в напрямку Харкова, сполучення там наразі зупинено.

Повідомляється, що в місті працюють зараз усі 15 пожежних машини області. В місті також перекрили газ.

Заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко повідомив, що зараз в місті пошкоджені 9 п'ятиповерхових будинків, 6 - чотирьохповерхових, 20- трьохповерхових.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Сватовому Луганської області горять склади з боєприпасами. Заступник голови ВЦА Юрій Клименко повідомив про одного загиблого внаслідок влучення снаряду. При цьому, речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник не підтвердив інформацію про загиблу людину в результаті вибухів у Сватовому, які виникли через пожежу на складі боєприпасів.