У Сумах затримали тренера спортшколи, що проводив заняття під наркотиками

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління поліції у Сумській області, за даними департаменту протидії наркозлочинності НПУ, в будинку тренера сьогодні, 18 лютого, оперативники виявили і вилучили пляшки з 400 мілілітрами опію, 500 мілілітрами канабісу, шприци з наркотиком, близько 200 грамів опію-сирцю, а також приладдя для виготовлення наркозасобів в домашніх умовах.

«Всі речові докази направлені для проведення експертизи. Вилучене призначалося як для власного вживання, так і для подальшого збуту серед споживачів наркотиків. Загальна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить приблизно 40 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

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Зараз досудовим слідством встановлюються додаткові епізоди злочинної діяльності затриманого, у споживачів наркотиків, у тому числі з числа учнівської молоді, і канали придбання наркотичних засобів та інгредієнтів для їх виготовлення.