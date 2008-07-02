Fitch підтвердило рейтинги Одеси

Fitch Ratings підтвердило рейтинги Одеси: довгострокові рейтинги за міжнародною шкалою в іноземній і національній валюті «B+», національний довгостроковий рейтинг «AA-(AA мінус)(ukr)» і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті «B». Прогноз за довгостроковими рейтингами - «Стабільний».

Про це йдеться в повідомленні Fitch.

Згідно з наданою інформацією, зобов`язання Одеси на даний час знаходяться на помірному рівні при відношенні прямого боргу до поточних доходів у 21,4% на кінець 2007 р. і показнику забезпеченості прямого боргу поточним балансом, що становить в 2006-2007 рр. у середньому 14 місяців.

Основна частина прямого боргу надана довгостроковим банківським кредитом у розмірі 50 млн. швейцарських франків (з остаточним погашенням у 2012 р.), що робить структуру боргу міста за термінами погашення достатньо тривалою, проте піддає його ризику, пов`язаному з волатильністю курсу національної валюти.

У поточному році Одеса планує збільшити обсяг прямого боргу за рахунок випуску внутрішніх облігацій, а також надати гарантію муніципальній компанії «Теплопостачання міста Одеси» за довгостроковою кредитною лінією від Європейського банку реконструкції та розвитку для фінансування інфраструктурних проектів. В результаті, сукупний борг міста (включаючи гарантії) у 2008 р. збільшиться до 35% поточних доходів, і Fitch вважає такий рівень прийнятним.