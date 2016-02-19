Міноборони: Для ЗСУ почали будувати літаки серії Ан-148 та безпілотники

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір.

«Вже зрушили з місця такі вітчизняні галузі, як будівництво безпілотних літальних комплексів («Фурія», «Спектатор» та інші). Розпочинається будівництво літаків серії Ан-148 для Збройних сил України», - зазначила вона.

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«Триває розробка легких протитанкових комплексів «Корсар». Продовжується постачання у війська протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П». На озброєння Військо-морських сил надійшли перші броньовані артилерійські катери, поступово оновлюється парк бойових літаків Повітряних сил модернізованими Су-27, Су-25, МіГ-29, Л-39 та вертольотами Мі-24 і Мі-8, оснащеними новітніми засобами захисту", - сказала Кушнір.