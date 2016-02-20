На Донбасі з полону бойовиків звільнено четвертого українського військового

Про це доповів президенту України Петру Порошенко голова СБУ Василь Грицак, повідомив глави держави у Twitter.

«Як доповів щойно Василь Грицак, звільнено українського героя Кирпиченка Вадима»,- заявив він.

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У свою чергу в прес-цнтрі СБУ зазначили, що Кирпиченко був солдатом 53-ої окремої механізованої бригади, у серпні 2015 року був захоплений бойовиками у районі Верхньотроїцького та утримувався у незаконному збройному формуванні т. зв. батальйоні "Восток".

Як повідомляв УНІАН, з полону бойовиків сьогодні вже звільнили трьох українських військових.