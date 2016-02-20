Порошенко: Душа болить, але розслідування злочинів проти Майдану ще дуже далеке від завершення

Про це йдеться у зверненні президента до Дня Героїв Небесної Сотні.

«В цілому по подіях листопада 2013 року - лютого 2014 року, які відбувалися по всій країні, є вже й такі справи, котрі із стадії розслідування переходять в стадію покарання. Винесено 18 обвинувальних вироків проти 26 осіб. 84 справи вже розглядаються в судах. Ще 11 - передані до суду, і слухання незабаром розпочнуться. В шістдесяти трьох провадженнях триває досудове розслідування», - зазначив він.

За словами президента, 16 осіб утримуються під вартою в СІЗО, із них п'ятеро «тітушок» та шестеро співробітників «Беркуту»: п'ять «беркутівців» підозрюються у вбивствах, один – у побитті.

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Він додав, що в судах вже слухаються справи по 13 «беркутівцях» і 8 «тітушках», загальна ж кількість осіб, яким повідомлено про підозру – 282.

«Всі ці цифри мали би бути більшими, тут я з вами абсолютно згоден. І назвав я їх лише з однією метою. Маю показати, з одного боку, що неправду кажуть ті політики, які твердять, ніби нічого не розслідується. З іншого, ця історія насправді ще дуже далека від завершення», - вважає Порошенко.

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«Я розумію нетерпіння, суспільства, особливо відчуваю переживання та емоцію потерпілих, рідних та близьких загиблих. У самого болить душа. Але нам потрібна така чистота процесів і вироків, щоб всередині країні їх визнали всі, навіть ті, кого не було на Майдані. І щоб зовнішній світ, включно з Європейським судом, не мав підстав сумніватися в юридичній бездоганності справ», - зауважив він.

Крім того, Порошенко також додав, що сьогодні зранку разом з родинами Героїв Небесної Сотні молився у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, який два роки тому дав прихисток учасникам революції і чиї дзвони скликали киян на підмогу в найважчі і найнебезпечніші ночі Майдану.

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