Порошенко: Душа болить, але розслідування злочинів проти Майдану ще дуже далеке від завершення
Президент Петро Порошенко вважає, що розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності ще дуже далеке від завершення.
Про це йдеться у зверненні президента до Дня Героїв Небесної Сотні.
«В цілому по подіях листопада 2013 року - лютого 2014 року, які відбувалися по всій країні, є вже й такі справи, котрі із стадії розслідування переходять в стадію покарання. Винесено 18 обвинувальних вироків проти 26 осіб. 84 справи вже розглядаються в судах. Ще 11 - передані до суду, і слухання незабаром розпочнуться. В шістдесяти трьох провадженнях триває досудове розслідування», - зазначив він.
За словами президента, 16 осіб утримуються під вартою в СІЗО, із них п'ятеро «тітушок» та шестеро співробітників «Беркуту»: п'ять «беркутівців» підозрюються у вбивствах, один – у побитті.
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Він додав, що в судах вже слухаються справи по 13 «беркутівцях» і 8 «тітушках», загальна ж кількість осіб, яким повідомлено про підозру – 282.
«Всі ці цифри мали би бути більшими, тут я з вами абсолютно згоден. І назвав я їх лише з однією метою. Маю показати, з одного боку, що неправду кажуть ті політики, які твердять, ніби нічого не розслідується. З іншого, ця історія насправді ще дуже далека від завершення», - вважає Порошенко.
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«Я розумію нетерпіння, суспільства, особливо відчуваю переживання та емоцію потерпілих, рідних та близьких загиблих. У самого болить душа. Але нам потрібна така чистота процесів і вироків, щоб всередині країні їх визнали всі, навіть ті, кого не було на Майдані. І щоб зовнішній світ, включно з Європейським судом, не мав підстав сумніватися в юридичній бездоганності справ», - зауважив він.
Крім того, Порошенко також додав, що сьогодні зранку разом з родинами Героїв Небесної Сотні молився у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, який два роки тому дав прихисток учасникам революції і чиї дзвони скликали киян на підмогу в найважчі і найнебезпечніші ночі Майдану.
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