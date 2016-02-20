Активісти, які вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні, збираються провести ніч на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, біля стели Незалежності активісти закликають людей встановлювати намети та пункти обігріву.

Деякі активісти закликають киян привозити на Майдан каву, чай та бутерброди.

Зокрема, учасники АТО під час виступів висловлюють незадоволення діями влади і закликають її піти у відставку.

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Водночас інші учасники зібрання слухають промови та висловлюють підтримку виступаючим.

Виступаючі переповідають про ситуацію на сході України та розповідають про участь у бойових діях.

Також активісти тримають таблички з написами: "За такі "реформи" від всього народу буде тобі, Сєня куля прямо в лоба", "Треба саджати за грати не патріотів, а посіпак Януковоща" та інші.

Біля Пам'ятного Хреста на алеї Героїв Небесної Сотні люди ставлять лампадки із свічками та слухають молитви представників духовенства.