Порошенко звернувся до українців у День Героїв Небесної Сотні. Повний текст

Сьогодні, 20 лютого, президент України Петро Порошенко звернувся до українського народу з нагоди другої річниці масових розстрілів активістів на Майдані Незалежності в Києві. Наводимо повний текст звернення.

Дорогі співвітчизники!

Сьогодні ми схиляємо голови в пам'ять про тих, хто віддали своє життя за європейське майбутнє України; тих, хто пішли на свідому самопожертву заради європейського вибору.

Це завдяки насамперед лицарям Небесної Сотні підписано та в рекордні терміни ратифіковано всіма країнами Євросоюзу Угоду про політичну асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Цей унікальний міжнародно-правовий документ гарантує незворотність нашого стратегічного курсу на Європу. Жодна диявольська сила вже не зможе розвернути країну назад! Про вектор на Москву, куди нас тягли кілька десятиліть, тепер навіть ніхто і не заїкається, а на карті цей топонім маркується лише як головне джерело воєнної загрози для України.

Ми почали реально інтегруватися в європейський ринок. Є перша обнадійлива статистика, як діє зона вільної торгівлі. Наприклад, в січні 2016 року у порівнянні із січнем 2015 року експорт українського продовольства до Євросоюзу зріс на 16%. На 22% збільшився імпорт нових технологій з Європи. Хіба це не шанс на технічну модернізацію української економіки?

Крім того, ми поступово компенсуємо збитки, завдані економічною агресією з боку Росії. Адже росіяни нам не лише свій ринок закрили, але й заблокували транзит українських товарів в треті країни.

Фінальний пакет так званих безвізових законів, ініційованих мною, Верховна Рада підтримала буквально позавчора. Тим самим знято останні законодавчі перепони на шляху отримання українськими громадянами безвізового режиму поїздок до ЄС. Після цього голосування Європейська Комісія може розпочати процес підготовки відповідної законодавчої пропозиції для її подальшого внесення на затвердження держав-членів ЄС та Європарламенту.

Ухвалено дуже важливі і непрості закони. Відточені роками в країнах Європейського Союзу кращі практики боротьби з корупцією, контролю за доходами та видатками державних службовців, протидії їхньому незаконному збагаченню, арешту та конфіскації активів, одержаних корупційним шляхом, - це потрібно нам самим, а не Євросоюзу.

Ми надали громадськості ще більше можливостей впливати на обрання спеціального антикорупційного прокурора і посилили його незалежність від політичних впливів і від генерального прокурора.

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Символічно, що закони по безвізовому режиму ухвалені саме в річницю перемоги Революції Гідності, в роковини загибелі Героїв Небесної Сотні, кривавої розправи режиму Януковича над учасниками мирного протесту.

Зранку разом з родинами Героїв Небесної Сотні я молився у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, який два роки тому дав прихисток учасникам революції; чиї дзвони скликали киян на підмогу в найважчі і найнебезпечніші ночі Майдану.

Днями ж отримав звіт від правоохоронних органів щодо розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

Навколо цієї теми відбувається дуже багато інформаційних спекуляцій. Постійно лунають емоційні та голослівні заяви, автори яких прагнуть не покарання винних, а політичних дивідендів на трагічній, болісній темі.

Описувати роботу слідчих в піднесених ступенях не збираюся. Але вони працюють, і особливо багато зробили саме за останній рік.

Слідство відтворило канву подій. Воно не просто знає замовників, організаторів та виконавців, а вже має відповідні докази. Воно встановило роль і місце кожного у злочинній змові, наслідком якої й стало масове винищення людей. І навіть розпиляну зброю, з якої вбивали, знайдено і відновлюються її серійні номери.

В цілому по подіях листопада 2013 року - лютого 2014 року років, які відбувалися по всій країні, є вже й такі справи, котрі із стадії розслідування переходять в стадію покарання.

Винесено 18 обвинувальних вироків проти 26 осіб. 84 справи вже розглядаються в судах. Ще одинадцять - передані до суду, і слухання незабаром розпочнуться. В шістдесяти трьох впровадженнях триває досудове розслідування.

16 осіб утримуються під вартою в СІЗО, із них п'ятеро «тітушок» та шестеро співробітників «Беркуту»: п'ять «беркутівців» підозрюються у вбивствах, один – у побитті.

В судах вже слухаються справи по тринадцяти «беркутах» і восьми «тітушках».

Загальна ж кількість осіб, яким повідомлено про підозру – 282.

Всі ці цифри мали би бути більшими, тут я з вами абсолютно згоден. І назвав я їх лише з однією метою. Маю показати, з одного боку, що неправду кажуть ті політики, які твердять, ніби нічого не розслідується. З іншого, ця історія насправді ще дуже далека від завершення.

Я розумію нетерпіння, суспільства, особливо відчуваю переживання та емоцію потерпілих, рідних та близьких загиблих. У самого болить душа. Але нам потрібна така чистота процесів і вироків, щоб всередині країні їх визнали всі, навіть ті, кого не було на Майдані. І щоб зовнішній світ, включно з Європейським судом, не мав підстав сумніватися в юридичній бездоганності справ.

Ми всі з вами розуміємо, що Росія ніколи не видасть Януковича, Захарченка, Якименка та інших вбивць. Тому судити їх ми будемо заочно. Щоправда, для цього Верховна Рада має невідкладно внести деякі зміни до законодавства. Так, заочні вироки не приведуть до ув'язнення, але дозволять конфіскувати майно цих злочинців, які вбивали людей та розкрадали країну.

Але головне, що потрібно для успішного завершення справ по Майдану – це остаточно ухвалити зміни до Конституції в частині судової реформи, яка передбачає глибоке очищення судів.

Відсутність судової реформи, якщо вона не набере трьохсот голосів в Раді, це єдине, що може перешкодити покаранню винних. Саме в судовій системі найбільші спротив, саботаж і кругова порука щодо покарання винних за злочини проти Майдану. Бо ця система значною мірою формувалася саме тими, кого вона зараз має притягувати до відповідальності.

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Зміни до звичайних законів, ухвалені раніше, для істотного оновлення судів можливостей не дають. Тим не менше після відповідних розслідувань, проведених Тимчасовою спеціальною комісією та Вищою радою юстиції я вже підписав укази про звільнення семи суддів, які виносили незаконні рішення щодо учасників акцій протесту. Ще одна суддя буде звільнена наступного тижня. 14 суддів за поданням ВРЮ має звільнити Верховна Рада.

Загалом на розгляд Вищої ради юстиції було передано висновок ТСК про наявність ознак порушення присяги у діях 46 суддів. Наразі, наскільки я поінформований, по 35 справах ВРЮ прийняла остаточні рішення. Із них - по 22 суддях внесла подання про звільнення у зв’язку з порушенням присяги судді.

Матеріали щодо шістьох суддів направлені до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Розстріл учасників мирних протестів – це злочин, який не має терміну давності. Розслідування й суди вже йдуть, і винні будуть покарані якщо не сьогодні, то завтра; якщо не завтра, то післязавтра.

Долаючи об’єктивні та суб’єктивні труднощі, ламаючи спротив старої системи, країна тим не менш, змінюється і рухається вперед.

Висновки робити зарано, але я переконаний, що і влада, і суспільство спрацюють в результаті так, що нам ніколи не буде соромно перед світлою пам’яттю Небесної Сотні.

Слава Україні!

Героям слава!