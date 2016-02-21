Українці вийшли на Софіївську площу в Києві підтримати Національну поліцію (подію завершено)
12:30, 21 лютого 2016Суспільство
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Організатори наголошують, що акція не носить політичний характер.
Українці вийшли на акцію на Софіївську площу / @HromadskeTV
У Києві на Софіївській площі розпочалася акція на підтримку Національної поліції України.
Організатори наголошують, що акція не носить політичний характер і її метою є демонстрація довіри і підтримки громадянами патрульних поліцейських.
Відео Громадське
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